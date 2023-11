El Switch alcanza nuevo hito en ventas

Como era de esperarse, Nintendo ha compartido sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del año fiscal en curso, es decir, entre julio y septiembre de 2023. Aquí no solo se reveló un aumentó en las ventas del Switch, sino que se dieron a conocer las ventas de títulos como Tears of the Kingdom y Pikmin 4.

Comenzado con el hardware, durante estos tres meses las ventas totales del Nintendo Switch alcanzaron las 132 millones de unidades desde su lanzamiento en marzo de 2017, lo cual representa un aumento del 2.4% en comparación con lo registrado durante el mismo periodo el año pasado. Aquí se menciona que el OLED fue el modelo más popular, con 4.69 millones de unidades vendidas en este trimestre.

Respecto a los juegos, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha alcanzado las 19.50 millones de unidades vendidas, con lo cual mantiene su lugar dentro del Top 10 de los juegos más vendidos del Switch. Por su parte, Pikmin 4 logró vender 2.61 millones de copias, convirtiéndolo en el juego más vendido en toda la serie. De igual forma, la película de Super Mario Bros. tuvo un impacto en el desempeño de juegos como Mario Kart 8 Deluxe, título que vendió 3.22 millones de unidades adicionales. Esta es la lista de los 10 juegos más vendidos hasta el momento:

–Mario Kart 8 Deluxe: 57.01 millones

–Animal Crossing: New Horizons: 43.38 millones

–Super Smash Bros. Ultimate: 32.44 millones

–The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 31.15 millones

–Super Mario Odyssey: 26.95 millones

–Pokémon Sword/Shield: 26.02 millones

–Pokémon Scarlet/Violet: 23.23 millones

–Super Mario Party: 19.66 millones

–The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: 19.50 millones

–New Super Mario Bros. U Deluxe: 16.70 millones

En total, las ventas combinadas de todo el software en Switch ascienden a 1.133 mil millones de unidades. Ahora solo nos queda esperar a principios del próximo año para ver qué tal le fueron a juegos como Super Mario Bros. Wonder. En temas relacionados, estas son las ofertas de Nintendo para el Black Friday. De igual forma, lanzan lector para hasta ocho cartuchos en Switch.

Nota del Editor:

Pese a que nos encontramos en los últimos años del Switch, está claro que esta consola aún tiene mucho que ofrecer. No solo las ventas siguen en aumento, sino que la oferta de software es cada vez más fuerte. Si aún no tienes un Switch, este es un gran momento para hacerlo.

Vía: Nintendo