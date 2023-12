El resumen anual de Xbox ya está aquí

Al igual que Spotify, múltiples compañías de videojuegos llevan a cabo algún tipo de resumen anual que nos muestra nuestra actividad a lo largo del último año. Ya vimos a PlayStation hacer esto, y ahora es el turno de los usuarios de Xbox de brillar. De esta forma, podrás conocer de buen forma cuál fue el juego en el que más pasaste tiempo, y muchos datos más.

Todo lo que necesitas hacer es ingresar a este sitio, ingresar tus datos para iniciar sesión, y listo, así de fácil puedes disfrutar de una serie de datos bastante interesantes sobre tu desempeño a lo largo de 2023. Desde los juegos en los que pasaste más tiempo, una gráfica que te muestra cuál fue tu género pérfido en los últimos 12 meses, el logro más raro que conseguiste, y mucha información más. Esta es la descripción oficial que ha proporcionado Xbox al respecto:

“Echa un vistazo a cómo tu estilo de juego cobró vida con datos personalizados. ¡Obtén acceso a estadísticas como el tiempo total jugado, el total de logros, los principales géneros jugados, el mejor mes de juego y más! Incluso puedes ver cuáles fueron tus 3 juegos más jugados y cómo te ubicaste dentro de ellos”.

Una vez que tengas toda la información necesaria, puedes compartir tus datos en redes sociales, presumir tus logros, comparar horas de juego con otros usuarios, y mucho más. De esta forma, puedes tener una idea clara de cuáles fueron tus preferencias a lo largo de 2023 para expandirlas en el 2024, o cambiar por completo la dirección para experimentar con todo lo que Xbox nos ofrece.

Considerando los lanzamientos de este año, es probable que títulos como Starfield, Hi-Fii Rush y Forza Motorsport se encuentren en la lista de lo más jugado por el público. Solo nos queda por ver si en el 2024 veremos un calendario de lanzamientos first party igual o más interesante que este año. En temas relacionados, aquí te decimos cómo checar tu resumen anual de PlayStation.

Nota del Editor:

Este año dejé abandonado a mi Xbox, algo que espero cambiar el próximo. Mi juego más jugado fue Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, una fantástica experiencia, y en la misma lista también encontré a Hi-Fi Rush y hasta Age of Empires II en su versión de consola.

Vía: Xbox