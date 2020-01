¡El primer tráiler de Morbius ya está aquí!

Después de un tiempo de espera y un par de filtraciones, Sony ha liberado el primer tráiler de Morbius, la siguiente película en su intento de construir un universo similar al de Marvel, pero sin Marvel. En este adelanto podemos ver más de la historia, personajes y un mejor look a Jared Leto como el titular vampiro.

Este tráiler parece crear un puente más entre el MCU y las cintas de Sony del universo de Spider-Man. Como pudieron ver, al final se puede observar a Michael Keaton, por el momento no hay una confirmación de su personaje, pero existe una gran posibilidad de que re interprete a Vulture.

Todavía no hay una fecha de estreno definitiva, pero la venta sigue siendo de verano de este año. De igual forma, no sabemos cuál será la clasificación de la película, pero después de éxitos como Joker, ver la letra R junto al póster de Morbius no sería tan sorprendente.

Hablando de Marvel, la serie de Moon Knight comenzará producción en agosto de este año. De igual forma, aún existe la posibilidad de ver más de Iron Man en la pantalla grande.

Vía: Sony