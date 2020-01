La producción de la serie de Moon Knight de Marvel daría inicio este año

Los fans de Moon Knight debería de estar más que felices. Además de ser parte de la lista de personajes disponibles en MUA3, también contará con una adaptación en la pantalla chica gracias a Disney+, y por fin será introducido al MCU. Sin embargo, todavía queda una cuestión: ¿cuándo comenzará la producción de la serie? Bueno, al parecer a finales de este año.

De acuerdo con Daniel Richtman, quien ha revelado algunos datos interesantes del MCU en el pasado, la producción de Moon Knight comenzará en agosto de este año, lo cual, probablemente, le proporcione a la serie una fecha de estreno de 2021.

Por ejemplo, The Falcon and The Winter Soldier comenzó a filmarse a finales de octubre de 2019, y tendrá un estreno en otoño de 2020. Usando esta lógica, es razonable pensar que Moon Knight pueda llegar a Disney+ en algún punto de la segunda mitad del próximo año, situandola entre Loki y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Looks like Moon Knight will start shooting in August. — Daniel RPK (@rpk_daniel) January 12, 2020

Hablando de MCU, Avengers: Endgame recibió una nominación a los Premios Óscar, puedes conocer la lista completa aquí. De igual forma, aún existe la posibilidad de ver más de Iron Man en la pantalla grande.

Vía: Daniel Richtman