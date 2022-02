El primer manga de Hayao Miyazaki llegará a Occidente

Hayao Miyazaki hoy en día es conocido por su trabajo como director, pero los fans del anime incluso lo consideran como una leyenda viviente. Actualmente, Miyazaki se encuentra muy ocupado trabajando en su siguiente película, pero mientras esperamos por su eventual estreno, los fans del cineasta se alegrarán al saber que su primer manga finalmente llegará a nuestro territorio con todo y doblaje al inglés.

Gracias a First Second, Shuna’s Journey finalmente llegará a Occidente por primera vez después de 40 años de haber sido publicado originalmente en Japón. Alex Dudok de Wit, autor y periodista, será el responsable por traducirlo. De acuerdo con Dudok de Wit, Shuna’s Journey es “un homenaje para los cómics de emonogatari que se popularizaron en Japón hace décadas.”

Mark Siegel, director editorial para First Second, afirma que este manga ayudará para que los fans conozcan más sobre el crecimiento personal de Miyazaki al momento de contar una historia:

“Los fans de Princess Mononoke y Nausicaa of the Valley of the Wind se alegrarán al encontrar pequeñas pistas de estas obras maestras en estas increíbles páginas pintadas con acuarela por el propio Miyazaki.”