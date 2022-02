Call of Duty: Warzone actualiza su sistema anti-trampas

Desde su lanzamiento el año pasado, Call of Duty: Warzone ha sido víctima de todo tipo de hackers. Recientemente, Activision incorporó un nuevo sistema anti-trampas conocido como Ricochet, el cual ayuda a identificar de forma más fácil y rápido a los tramposos. Bueno, este sistema ha recibido una mejora que complica la vida de todos aquellos que decidan utilizar hacks dentro del battle royale.

Tal y como lo reporta NYSL Mavriq en Twitter, cuando Ricochet identifica a un hacker, sus objetivos no solamente se vuelven inmunes ante sus disparos, sino que ahora también son invencibles, tal y como podrás ver en el siguiente clip.

Looks like other than adjusting bullet damage (damage shielding) from cheaters, legit players will go “invisible” when shot by flagged cheaters.

Dunno how it exactly works (what triggers, effects on other players, etc). We’ll probably see more clips in the coming days. https://t.co/BuZkGicQe4 pic.twitter.com/MZTwkDDgPd

— NYSL Mavriq (@MavriqGG) February 19, 2022