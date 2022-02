Hace poco, se dio a conocer que veríamos a Goten y Trunks como adolescentes en Dragon Ball Super: Super Hero. No obstante, estos dos personajes no serán los únicos en recibir una actualización visual, ya que como parte de un nuevo material promocional, también nos enteramos que Bulma y Androide 18 también tendrán una fresca capa de pintura.

Estos últimos días hemos visto muchos nuevos avances de Super Hero, algunos de ellos nos han revelado interesantes detalles como los que te mencionamos hace rato, y acá puedes ver cómo lucirán Bulma y Androide 18 para este futuro largometraje:

Por si no estabas enterado, Super Hero se desarrollará años después de los acontecimientos de Super, por lo que tiene sentido que algunos de estos personajes no vayan a verse exactamente como lo hacían en el anime. En el caso de Goku y Vegeta, se ha dicho que los Saiyajin envejecen mucho más lento que un humano normal, así que no esperes verlos como ancianos dentro de poco.

DBS: Super Hero llega a cines de Japón el 22 de abril de este año.

Nota del editor: Me intriga conocer cómo es que Super Hero lidiará con la evolución de muchos de estos personajes. Ya pasó un muy buen tiempo desde que terminó Super, y aunque el manga ha continuado la historia de la franquicia, esta película parece que no tendrá relación alguna con él.

Via: ComicBook