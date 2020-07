¡El nuevo juego de Battletoads llegará a Xbox One y PC en agosto!

Por fin. Después de varios años de espera, los Battletoads están de regreso. El día de hoy, de manera inesperada, Xbox ha liberado un nuevo tráiler para el siguiente juego de estos personajes clásicos de la industria, y han revelado la fecha de lanzamiento para Battletoads.

Así es, será el próximo 20 de agosto cuando Rash, Zitz y Pimple lleguen a Xbox y PC. De igual forma, el juego estará disponible día uno en Game Pass. Este nuevo título está siendo desarrollado por Dlala Studios en una colaboración con Rare.

Battletoads estará disponible el próximo 20 de agosto en Game Pass, Windows 10, Steam y Xbox One. Por el momento no se menciona si el juego también llegará a Xbox Series X, pero considerando que no se especifica la consola, es posible que vemos este título en las dos plataformas de la compañía.

Vía: Xbox