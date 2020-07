La colaboración entre Tetris 99 y Paper Mario: The Origami King ha comenzado

Como ya es costumbre con algún lanzamiento importante en Nintendo Switch, Tetris 99 contará con una colaboración con dicho juego, en donde los jugadores podrán participar para obtener un tema especial. En esta ocasión, la décimo quinta Maximus Cup tendrá una temática de Paper Mario: The Origami King.

A partir del día de hoy, 31 de julio, y hasta el 3 de agosto, los jugadores tendrán la tarea de conseguir 100 puntos para obtener un fondo y tema musical especial basados en la nueva exclusiva del Nintendo Switch. De igual forma, los mejores 999 jugadores de este torneo virtual recibirán monedas de oro, las cuales pueden gastar en la eShop.

#PaperMario: The Origami King collides with #Tetris 99! Pencil it in your calendars, because the 15th Tetris 99 MAXIMUS CUP unfolds 7/31, 12am PT to 8/3, 11:59pm PT. Collect at least 100 event points to unlock the in-game theme!@Tetris_Official pic.twitter.com/LVMfdpLlXh

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 28, 2020