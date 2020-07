Desarrolladores de Paper Mario no tienen permitido modificar personajes de Mario

Una de las mayores quejas de los jugadores ante los nuevos juegos de Paper Mario, es que los diseños de personajes son bastante simples y ya casi no vemos variaciones interesantes de viejos enemigos y aliados. Ahora, después de años de incertidumbre, Nintendo por fin ha revelado la razón detrás de esta decisión.

En una reciente entrevista con VGC, Kensuke Tanabe, productor de Paper Mario, ha revelado que “desde Paper Mario: Sticker Star, ya no es posible modificar a los personajes de Mario o crear personajes originales que toquen el universo de Mario”. Lo cual explica por qué hemos visto más Toads genéricos, y las creaciones únicas son escasas

Este problema no solo se limita a personajes secundarios y NPC’s, sino que se expande a los jefes, los cuales han pasado a ser simples objetos del mundo real. En palabras de Tanabe: “Necesitamos crear personajes originales con diseños que no involucren el universo de Mario en lo absoluto, como lo hemos hecho con Holly y los jefes de papelería”.

Parece que otros desarrolladores que se ocupan de la propiedad de Mario habrán tenido que seguir reglas similares, ya que Nintendo quiere retener el elenco actual de personajes de Mario tal como está por el futuro previsible. Por último, Tanabe mencionó que dependerá de los fans el ver de nuevo a los personajes introducidos en The Origami King en un futuro o no:

“Si un personaje se convierte en un éxito de todos los tiempos o no, no depende de nosotros en el lado del desarrollo; Creo que es más cierto que los personajes que los fanáticos realmente aceptan terminan naturalmente de esa manera. Espero que los hermanos de origami en Paper Mario: The Origami King permanescan en la memoria de los jugadores, incluso si solo terminan apareciendo en este título”.