The Last of Us Part II ya es el tercer juego más exitoso de 2020 en EE.UU.

Nos encontramos en la segunda mitad de 2020, así que es momento de revisar cómo van las ventas de software en Estados Unidos. Gracias a los analistas en el NPD Group, ahora sabemos cuáles han sido los juegos más populares durante el mes de junio, así como en lo que va del año.

De acuerdo con NPD Group, el juego más vendidos en Estados Unidos durante junio fue The Last of Us Part II, en segundo puesto podemos encontrar a Call of Duty: Modern Warfare, y en tercer lugar sigue Animal Crossing: New Horizons. Sorprendentemente, Ring Fit Adventure pasó de estar en la posición 835 en mayo, al puesto número 7 en junio.

En cuento a las ventas de lo que va del año, CoD: Modern Warfare y New Horizons sigue en los primeros dos puestos. Sin embargo, The Last of Us Part II se ha posicionado como el tercer juego más vendido del año, de esta forma desplazando a Final Fantasy VII Remake al cuarto puesto.

En temas relacionados, The Last of Us Part II originalmente iba a tener un final diferente, uno más violento. De igual forma, estas son las 10 películas originales de Netflix más populares hasta el momento.

Vía: NPD Group