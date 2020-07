Una vez más, el Nintendo Switch fue la consola más vendida durante el último mes

Durante esta pandemia, los videojuegos se han convertido en una forma de escape de la realidad y de convivencia con otras personas. Pero ¿cuál es la consola predilecta para esta época? Bueno, el NPD Group ha respondido a nuestras dudas y la respuesta probablemente ya la conoces.

De acuerdo con Mat Piscatella, miembro de NPD Group, durante junio de 2020 en Estados Unidos, el Nintendo Switch fue, una vez más, la consola más vendida en el mercado. Esto fue lo que comentó:

US NPD HW – Nintendo Switch was once again the best-selling hardware platform of June in both unit and dollar sales.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 17, 2020