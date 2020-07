Originalmente, TLOU II iba a tener un final diferente, uno mucho más violento

Cuando The Last of Us Part II llegó a PlayStation 4 el mes pasado, la historia fue el principal punto de discusión entre los fans y la critica. Ahora, después de un tiempo en el mercado, el director Neil Druckmann y el director narrativo Halley Gross, han revelado que el final original del juego era más oscuro.

ADVERTENCIA: Las siguientes declaraciones contienen spoilers del final de The Last of Us Part II.

En una entrevista con Game Informer, Druckmann y Gross discutieron el final del juego, en donde revelaron que Ellie originalmente iba a matar a Abby. Sin embargo, a la mitad de la producción, esto cambio, para demostrar que la original Ellie y el espíritu de Joel seguían con vida.

Esto fue lo que comentó Halley Gross al respecto:

“Hicimos muchas iteraciones sobre cómo se veía ese último acto, pero el veredicto final fue que Ellie mataría a Abby. Alrededor de la mitad de la producción, cambiamos eso e hicimos que Ellie la dejara ir en el último segundo para [ilustrar] que una pequeña parte de la vieja Ellie, la Ellie con la humanidad, la Ellie que fue impactada por Joel, ella todavía existe dentro de este personaje que ha sido consumido por su búsqueda de venganza”.

Por otro lado, esto fue lo que agregó Druckmann:

“Al principio, dejar que Abby viviera se sentía mal temáticamente. Pero al final del día, se sintió más honesto para el personaje. El tema [y] lo que estamos tratando de decir cambió un poco, pero nuestra principal prioridad siempre es ‘¿estamos siendo honestos con el personaje?’ Hay ciertas cosas que estamos tratando de alcanzar, pero solo pueden funcionar si somos consistentes con el personaje que estamos escribiendo”.

La historia no fue el único gran cambio durante la producción, ya que originalmente el juego iba a ser de mundo abierto. De igual forma, a pesar de que la historia ha sido un éxito con muchos fans, más personas desean que este aspecto sea cambiado y han lanzado una petición para lograr su cometido.

Vía: Game Informer