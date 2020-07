TLOU II originalmente iba a ser de mundo abierto

Aunque The Last of Us Part II es un juego con estructura lineal, hay ciertas secciones donde sus mapas se abren mucho más y tenemos la opción de desviarnos de la narrativa principal para enfocarnos en la exploración. Sin embargo, antes de esto, Naughty Dog tenía planes de hacerlo un título de mundo abierto, en toda la extensión de la palabra.

**ALERTA DE SPOILERS PARA TLOU II**

Neil Druckmann, Director Creativo, y Halley Gross, Encargada principal de la narrativa, hablaron a profundidad sobre algunas de las ideas iniciales para esta secuela. Druckmann reveló que TLOU II originalmente empezó como un mundo abierto con diferentes secciones. Los jugadores habrían empezado la historia con Abby y conoceríamos más sobre su grupo de amigos.

Tras ser salvados por Joel y Tommy, Abby y compañía los acompañarían a Jackson, donde los jugadores pasarían un muy buen rato haciendo misiones. Eventualmente, Abby revelaría su verdadera identidad y poco después mataría a Joel, lo que resultaría en un cambio de protagonista hacia Ellie. Similar al juego que llegó al mercado, tendríamos la misión de cazar a los ocho integrantes del grupo de Abby, pero esta vez con la opción de elegir a quién matar primero, aunque evidentemente, Abby sería la última presa.

A final de cuentas, la historia que Naughty Dog quería contar no iba a encajar con una estructura de mundo abierto, así lo explicó Druckmann:

“Esos aspectos no encajaban muy bien con la narrativa. Gross se unió al estudio alrededor de estos tiempos y nos ayudó a determinar algunas de nuestras metas más importantes. Poco tiempo después, Part II adoptó el formato lineal. Conforme la historia siguió evolucionando, hicimos nuestro mejor esfuerzo por que la muerte de Joel llegara mucho más rápido.”

Fuente: IGN