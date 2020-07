Troy Baker quiere a Josh Brolin como Joel en la serie de TLOU

Durante el mes de marzo de este año, Naughty Dog dio la gran sorpresa al anunciar que estaban colaborando con HBO para crear una serie exclusiva de The Last of Us. No pasó mucho tiempo después de su revelación para que los fans empezaran a sugerir actores para los roles de Joel y Ellie en la pantalla chica. Sin embargo, el actor que le da vida a Joel en el juego, Troy Baker, ya sugirió a otra estrella de Hollywood para el papel.

En una entrevista, Baker reveló que él quiere a Josh Brolin para el papel, y de hecho, más que solo sugerirlo, también tuvo oportunidad de hablar con el actor para contarle del rol:

“Recuerdo estar en el aeropuerto de Los Ángeles con Josh Brolin. Estábamos en la sala de espera y me acerqué a él. ‘No creo que te acuerdes’, le dije. ‘Nos conocimos y tomamos unas bebidas esa noche; nos la pasamos bien.’ Después le dije: ‘hay un juego que va a salir pronto. Y quiero que sepas que, para mí, tu trabajo ha sido una gran influencia’. Y realmente lo fue. Le dije que si alguna vez le llamaban para un personaje llamado Joel, que eso me encantaría y que creía que enriquecería al personaje”.

Sabemos que la serie de HBO tendrá como protagonista a Joel y Ellie, pero detalles sobre el elenco, fecha de estreno o trama siguen siendo un misterio. La buena noticia es que el proyecto contará con la dirección de Craig Mazin, creador de la serie Chernobyl, así que estamos ante una serie potencialmente magnifica.

Fuente: Collider Games