Neil Druckmann admite ser fan de Nintendo y Mario

The Last of Us Part II finalmente salió a la venta hace un par de semanas y vaya que provocó mucha división entre la comunidad de videojugadores. Independientemente de esto, su director, Neil Druckmann, sigue su vida como sí nada, y recientemente participó en el podcast Talking Games with Reggie and Harold, donde el ejecutivo dijo unas cuantas palabras sobre Nintendo.

Aunque gran parte del episodio habla sobre el proceso creativo en Naughty Dog, así como TLOU II, hay una sección al principio donde Druckmann dice que admira bastante a la Gran N.

Druckmann menciona que él aprendió mucho inglés jugando el NES durante sus inicios, y rápidamente se encariño con la saga de Super Mario Bros. Jugó el título original cientos de veces, lo cual se convirtió en un hábito que sigue con él hasta la fecha, pues admite haber jugado todas las entregas principales de Mario desde entonces.

En temas similares, Druckmann también lanzó un mensaje dirigido hacia todos aquellos usuarios que critican TLOU II, y específicamente, su historia. Por otro lado, el ejecutivo también se pronunció respecto al infame review bombing que sufrió el juego durante su lanzamiento.

Fuente: Talking Games with Reggie and Harold