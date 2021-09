El manga de MHA regresará esta semana

La semana pasada, muchos esperábamos con ansias la llegada del capítulo 326 del manga de My Hero Academia. Sin embargo, Shueisha, editorial de esta obra, nos sorprendió al revelar que Kōhei Horikoshi, creador de Deku y compañía, no pudo entregar el episodio que muchos deseaban leer, esto para cuidar de su salud. Aunque en su momento no se confirmó cuándo es que el mangaka volvería a la acción, hoy se ha asegurado que la espera no será tan larga.

Por medio de un comunicado en Weekly Shonen Jump, y traducido por un usuario de Twitter, el capítulo 326 de My Hero Academia se estrenará el próximo 18 de septiembre. Aquellos que leen de forma gratuita y legal esta obra en Manga Plus, podrán disfrutar de este episodio el viernes 17 de septiembre. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Debido a la salud del creador, My Hero Academia está teniendo un descanso en este problema. Pedimos disculpas a todos los lectores que lo esperaban con ansias. My Hero Academia está incluida en la postal de la encuesta de este número, pero eso se debe a que no pudimos modificarla a tiempo. Lo sentimos. Esperamos que el próximo capítulo sea parte del [Weekly Shonen Jump Issue 42], que se lanzará el 18 de septiembre. Seguimos contando con su apoyo para la serie”.

My Hero Academia Manga resumes next week on Friday, September 17 with Chapter 326. pic.twitter.com/FNwxxoIlED — Atsu (@Atsushi101X) September 12, 2021

El manga se está preparando para entrar a la siguiente fase de su último historia. Con Deku por fin descansando un poco, parece que es tiempo para que Endeavor y Shoto por fin se enfrenten a Dabi y al terrible pasado de su familia. En temas relacionados, My Hero Academia ya tiene su propia versión del Ultra Instinto. De igual forma, el anime ha causado una nueva controversia.

Vía: Comicbook