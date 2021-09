Funimation cierra tres sitios de anime pirata

Funimation, compañía encargada de la transmisión de anime a nivel internacional, ha emprendido una campaña en contra de los sitios pirata que se dedican a la distribución ilegal de este contenido. De esta forma, recientemente se reveló que tres páginas que recibieron una llamada de atención por parte de esta compañía, han cerrado sus puertas.

De acuerdo con Torrentfreak, durante los últimos días, los sitios de Taiyaki, AnimeGlare y Shiro recibieron un correo por parte de Funimation, en donde se les pedía desistir de sus actividades, o enfrentarse a las consecuencias legales. Las tres páginas accedieron, y ya no están en operación.

Esto fue lo que comentó Taiyaki al respecto:

Por su parte, AnimeGlare emitió el siguiente comunicado:

“Todos deben estar preguntándose por qué AnimeGlare no está funcionando y por qué no pueden comunicarse con nosotros, bueno, no sé cómo decirles esta mala noticia, pero AnimeGlare recibió recientemente una carta de ‘Cease & Desist’ de ‘Funimation Global Group, LLC’, lo que significa que nos vemos obligados a cerrar todas las operaciones de inmediato. Fue un viaje maravilloso y realmente disfruté trabajando en AnimeGlare y hablando con todos ustedes, gente encantadora, pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin y, lamentablemente, es nuestro momento de decir adiós. A partir del 6 de septiembre de 2021, AnimeGlare ya no será funcional y nuestro sitio web ya no distribuirá archivos de aplicaciones. AnimeGlare se ha cerrado oficialmente”.