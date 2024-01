El Juego del Calamar temporada 2 podría anunciar su fecha pronto

En la temporada de pandemia, uno de los shows de televisión que más causo furor a nivel mundial fue El Juego del Calamar, en el cual un grupo de personas se reúnen para ser parte de un concurso en el que si ganan podrán llevarse su más grande anhelo, pero quienes pierdan estarán en riesgo mortal. Esa primicia fue suficiente para que se hiciera con millones de fans en el mundo, incluso hacer que Netflix viera el potencial de esta historia como para confirmar la segunda temporada a los pocos meses.

Mediante una carta a los accionistas de la compañía, la empresa de la letra N de color rojo ha confirmado que habrá varios shows que van a destacar este 2024, como la últimatemporada de la serie Trhiller conocida como You, la cual finalmente tendrá el desenlace de su protagonista llamado Joe (aunque esta es un trato con Warner). Sin embargo, lo más llamativo dentro del comunicado es que mencionan de forma explícita que los nuevos episodios del programa Coreano verán la luz del día este mismo año, dando como ventana los últimos meses del mismo.

Aquí parte del comunicado:

De cara al futuro, a pesar de que las huelgas del año pasado retrasaron el lanzamiento de algunos títulos, tenemos una lista grande y audaz para 2024. El público podrá elegir entre los éxitos Dramas que regresan como The Diplomat T2, Bridgerton T3, Squid Game T2 y Empress T2.

Esta es la sinopsis de la serie:

Es una serie drama de suspense que sigue la historia de cientos de personas que aceptas una extraña invitación para jugar a un juego para niños. Pero una vez dentro, no sabían que cada juego tiene su precio: la de su vida. Ki-Hoon es despedido de su trabajo. Su vida es un tanto miserable, pero cuando se da cuenta de que existe un juego de supervivencia con un premio de 45,6 mil millones de wones para el ganador, decide apuntarse. Junto a él, también participa Sang-Woo, que se enfrenta a una crisis debido a la malversación de fondos de la empresa.

Ahora lo único que falta es conocer la fecha de la temporada, y es posible que se pueda dar en grandes eventos como la Comic-Con de San Diego o hasta la próxima edición de la feria de Netflix que se llevó a cabo el año pasado en Brazil.

Vía: Comicbook

Nota del editor: No he visto la temporada uno del show, y la verdad con el contexto que se da no me interesa mucho, parece un Saw pero de programa de concursos. No me llama, pero entiendo que la fecha de los nuevos episodios pueda ser muy solicitada por los seguidores.