Fecha definitiva de cierre de servicios online de 3DS y Wii U

Desde el año pasado se sabía muy bien que Nintendo ha dado sentencia de muerte a 3DS y Wii U, al menos si hablamos de los servicios en línea, algo que comenzó primero con el cierre de las tiendas digitales para después mencionar que ya no habrá manera de jugar a títulos con funciones de internet en 2024. Sin embargo, la fecha específica se ha quedado al aire, y para la mala fortuna de muchos usuarios, hace escasos minutos se informó el día exacto en el que ya no podrán jugar nada que requiera la conexión.

Mediante las redes sociales oficiales de la compañía, se ha informado que el próximo 8 de abril de 2024, bajarán el switch para dichas funciones, teniendo como consecuencia la perdida de acceso a partidas en Mario Kart (7 y8), compartir niveles nuevos creados en Mario Maker,adiós a las partidas de Splatoon 1 en cualquiera de los modos en línea y claro, los fans de Pokémon no podrán intercambiar más criaturas y hasta podría ser que la aplicación de Bank también deje de estar activa.

Update: as of 4/8, online play and other functionality that uses online communication will end service for Nintendo 3DS and Wii U software. Thank you very much for your continued support of our products.

Find out more: https://t.co/VdIdewGmB5

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 24, 2024