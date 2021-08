El futuro de Fatal Frame depende MBW

Dentro de las series de horror, Fatal Frame es un nombre que algunas personas pueden reconocer, pero no está al nivel de Silent Hill o Resident Evil. De esta forma, siempre ha existido el miedo de que la más reciente entrega sea la última. Si bien por el momento no hay planes para un título completamente nuevo, el productor de la propiedad ha mencionado que si Maiden of Black Water tiene un buen desempeño, Fatal Frame podría haber una secuela.

En una entrevista con Famitsu, Keisuke Kikuchi, productor de Fatal Frame, mencionó que si esta nueva versión de Maiden of Black Water tiene un buen desempeño en el mercado, podríamos ver una secuela. El ejecutivo no aclaró si se refería a una continuación directa a este título, o solo a una nueva entrega de la serie. Esto fue lo que comentó:

“Esperamos que muchos jugadores aprovechen esta oportunidad para introducirse a la saga, y que eso nos lleve al siguiente juego”.

Recordemos que Fatal Frame: Maiden of Black Water llegó originalmente al Wii U en 2015, y no hace mucho se confirmó que un port para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC estará disponible el próximo 28 de octubre. Esperemos que las ventas sean lo suficientemente favorables, para demostrarle a Koei Tecmo que hay un público que desea ver más de este horror.

Vía. Eurogamer.