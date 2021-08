Si todo sale bien, dentro de unos meses Back 4 Blood finalmente estará llegando a nuestras manos. Todavía hay muchas cosas que nos interesan sobre lo nuevo de Turtle Rock Studios, así que en esta entrevista con Matt O’Driscoll, productor líder de este equipo, tuvimos oportunidad de que nos contestara muchas interesantes preguntas.

Además de Left 4 Dead, ¿qué otros juegos sirvieron como inspiración para Back 4 Blood?

“Yo no diría que en realidad nos inspiramos de algún juego en específico; más bien empezamos con una fundación sobre lo que queríamos hacer y empezamos a construir con base en eso a lo largo de su desarrollo. Pero yo no diría que elegimos varios juegos de los cuales inspirarnos. En su lugar, analizamos qué podría funcionar y qué no y pensamos cómo podría ser la visión de Turtle Rock Studios para un juego moderno.”