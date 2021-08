NEO: TWEWY se posiciona en primer lugar de ventas en Japón

Aunque parece que NEO: The World Ends With You está teniendo un mal desempeño en cuanto a ventas en nuestro territorio, lo mismo no puede decirse de Japón. Esta anticipada secuela se está vendiendo como pan caliente en el país nipón, y ya se posicionó en la cima de ventas de estos últimos siete días.

Las más recientes cifras de ventas ya están aquí gracias a Famitsu, y nos revelan que NEO: TWEWY ha superado a otros importantes lanzamientos como Zelda: Skyward Sword HD y The Great Ace Attorney Chronicles, que para ser justos, tampoco les ha ido tan mal. Acá el top 10 completo de la semana:

1. NEO: The World Ends With You (Versión de Switch) – 18 mil 799 copias

2. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – 18 mil 620 copias

3. The Great Ace Attorney Chronicles – 14 mil 460 copias

4. Minecraft – 13 mil 914 copias

5. Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi – 12 mil 342 copias

6. Mario Kart 8 Deluxe – 12 mil 225 copias

7. Ring Fit Adventure – 11 mil 678 copias

8. Game Builder Garage – 9 mil 839 copias

9. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – 9 mil 524 copias

10. NEO: The World Ends With You (Versión de PS4) – 9 mil 248 copias

Via: Nintendo Life