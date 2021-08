Ya jugamos Back 4 Blood y aquí te contamos qué tal está

Cada vez falta menos para el lanzamiento de Back 4 Blood, sucesor espiritual de Left 4 Dead que promete ser una de las experiencias multijugador más divertidas del año. Aquí en Atomix tuvimos oportunidad de participar en una beta cerrada de este juego, y en este artículo te contamos qué tal nos la pasamos con él.

Antes de platicarte sobre nuestras impresiones finales, es importante aclarar que probamos Back 4 Blood en una PC con una RTX 2060, por lo que toda nuestra experiencia con el juego está basada en estas especificaciones. Con esto fuera del camino, ahora sí vámonos a lo importante.

Back 4 Blood es un shooter multiplayer en primera persona, en el cual tú y otros tres compañeros deberán hacer equipo para enfrentar a hordas de zombis a lo largo de múltiples niveles. Antes de iniciar cada partida serás posicionado en un lobby donde puedes personalizar tu equipo, probar diferentes armas, y platicar con algunos NPCs. Este lobby también te sirve para invitar a otros jugadores.

Una de las novedades más interesantes que nos ofrece Back 4 Blood radica en su sistema de cartas; básicamente, mientras estés en el lobby, puedes construir tu propio deck con diferentes cartas. Cada una de ellas ofrece algún efecto o atributo diferente. Por ejemplo, hay cartas que te permiten cargar tus armas más rápido, mientras que otras benefician a tu puntería o el tiempo que puedes pasar corriendo. De igual forma, cada personaje tiene su propia carta única que aplica beneficios pasivos a todo tu escuadrón.

Este sistema de cartas ciertamente es interesante y ofrece una capa adicional de personalización para cada tipo de jugador. Puedes experimentar con diferentes decks y ver cuál de todos funciona para ti. En las dificultades más elevadas sí es un poco importante contar un equipo organizado, pero si eres un jugador que solo busca pasar un buen rato matando zombis sin echarle mucho cerebro a este aspecto, también es posible hacerlo.

Ya que elijes tus cartas, tu equipo y el nivel de dificultad, podrás elegir de diferentes modos de juego. Para esta beta estaba disponible el PvP y el PvE, aunque por cuestiones técnicas, solo tuve oportunidad de jugar el PvE. De una vez te digo, yo era alguien que en realidad no esperaba demasiado de Back 4 Blood, y una vez que terminé la beta, me quede con ganas de más. El título es sumamente divertido, y eso que lo jugué con desconocidos.

Una vez iniciada la partida, tienes hasta tres minutos para elegir un arma y comprarle diferentes accesorios. Puedes portar un arma primaria y un arma secundaria, que en la gran mayoría de los casos era una pistola. El tipo de personaje que elijas al principio también afecta tu armamento inicial, pero no te preocupes mucho por esto, ya que lo puedes cambiar conforme vayas encontrando nuevas armas y accesorios.

Los controles se sienten bien, responsivos y en ningún momento tuvo problemas técnicos con ellos. Sin temor a equivocarme, puedo decir con toda seguridad que Turtle Rock le dio justo al clavo en este apartado. Las balas tienen impacto, los cuchillazos se sienten bien y matar zombis rara vez es así de satisfactorio. Después de todo, los controles en este tipo de juegos son de suma importancia y aquí no hay nada de qué preocuparte.

Tras haber probado los tres niveles de dificultad, puedo decir que se sintió un equilibrio *casi* ideal entre ellos. El modo fácil es demasiado fácil en mi opinión, y mi equipo y yo pudimos atravesar todos los niveles sin problema alguna y sin mucha comunicación. El modo normal considero que está muy bien balanceado, y definitivamente resultó ser todo un desafío en ciertas secciones. Mientras que en el modo difícil rara vez podíamos superar la primera horda, en parte porque había más enemigos en pantalla, y por otra parte porque el fuego aliado estaba activado. Sí, en Back 4 Blood el posicionamiento de tu escuadrón es de suma importancia, pues puedes llegar a matar a tus compañeros si les disparas lo suficiente.

En cada nivel encontrarás diferentes tipos de objetos que te ayudarán en tu lucha por la sobrevivencia, como lo son alambres de púas, kits de vendaje, bombas molotov, granadas y más. Debes ser cuidadoso sobre cómo administras este equipo, ya que no hay suficientes de ellos para todo tu equipo. Esto evidentemente depende de la dificultad en la que juegues, pero hasta en la más sencilla tuvimos dificultades administrando nuestras provisiones y las batallas contra enemigos más fuertes resultaban ser más complicadas de lo que deberían.

La munición también es otro recursos que siempre debes tomar en cuenta, pues es fácil quedarte sin ella cuando estás enfocado principalmente en matar zombis. Por suerte, algunos personajes tienen la habilidad de soltar cajas con munición, además de que al inicio de cada nivel tú también puedes comprar para el arma que te haga falta. El dinero no resultó ser tan escaso como creíamos, aunque si eres descuidado podrías no tener el suficiente como para mejorar tu equipo al inicio de cada nuevo nivel.

Sí me llegue a encontrar con unos cuantos bugs durante las dos horas que estuve jugando Back 4 Blood, pero nada que realmente rompiera el juego o que afectara drásticamente la experiencia. Pese a estar a poco más de dos meses de su lanzamiento, la gente de Turtle Rock ha hecho un buen trabajo puliendo el título.

En general, puedo decir que me divertí bastante con Back 4 Blood, y de ser un juego que no me interesaba para nada, ahora puedo decir que estoy realmente emocionado por su lanzamiento. Lo único que me preocupa es que no vaya a haber la suficiente rejugabilidad durante su lanzamiento, así que esperemos que sus desarrolladores sigan apoyando al juego con mucho contenido para el futuro.

Back 4 Blood debutará el próximo 12 de octubre para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Fuente: Atomix