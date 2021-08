Éstos son los lanzamientos de Nintendo para 2021

Pese a que el resto de 2021 puede verse no tan prometedor muchos los esperan, especialmente considerando el supuesto retraso de Horizon Forbidden West, Nintendo tiene planeado unos meses bastante cargados con lanzamientos first-party. Como parte de los documentos publicados por el cierre del pasado trimestre fiscal, la compañía japonesa ha compartido una lista con los más grandes estrenos para 2021 y 2022.

Junto al Nintendo Switch OLED, el cual estará disponible en octubre, así como el Game & Watch de The Legend of Zelda, la Gran N tiene en puerta juegos como Metroid Dread y Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl para 2021. Mientras que en el 2022 podremos ver nuevos juegos de Mario, The Legend of Zelda y Splatoon.

Esta es la lista de lanzamiento first-party para 2021 y 2022 que Nintendo ha compartido:

–WarioWare: Get It Together! – 10 de septiembre de 2021

–Metroid Dread – 8 de octubre de 2021

–Mario Party Superstars – 29 de octubre de 2021

–Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl – 19 de noviembre de 2021

–Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp – 3 de diciembre de 2021

–Pokémon Legends: Arceus – 28 de enero de 2022

–Splatoon 3 – 2022

–Project TRIANGLE STRATEGY (título provisional) – 2022

-La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (título provisional) – 2022

–Mario + Rabbids Sparks of Hope – 2022

–Bayonetta 3 – TBA

–Metroid Prime 4 (título provisional) – TBA

Junto a esto, no hay que olvidar a los lanzamientos third party exclusivos de la consola, como No More Heroes III el próximo 27 de agosto. De igual forma, es probable que esta lista se actualice conforme pase el tiempo. Recordemos que un rumor señala que en septiembre se llevaría a cabo un nuevo Direct.

En temas relacionados, el Nintendo Switch supera las 89 millones de unidades vendidas. De igual forma, estos son los juegos más vendidos de esta consola.

Vía: Nintendo