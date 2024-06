No es un secreto que el más reciente juego de Alone in the Dark no fue el éxito crítico y comercial que muchos esperaban. De esta forma, el día de hoy se ha dado a conocer algo que muchos ya veían venir, puesto que Embracer Group ha cerrado el estudio responsable de este trabajo, Pieces Interactive.

Por medio de un comunicado oficial en su sitio, Pieces Interactive ha confirmado que después de 17 años en el mercado, su historia ha llegado a su fin. Esto fue lo que comentaron al respecto:

“Pieces Interactive ha lanzado más de diez títulos para PC, consola y dispositivos móviles desde el 2007, tanto conceptos propios como Puzzlegeddon, Fret Nice, Leviathan Warships, Robo Surf y Kill to Collect, como títulos de trabajo por contrato como Magicka 2 y varios DLC para Magicka. Nuestra lista de clientes incluye Paradox Interactive, Koei Tecmo, Arrowhead Game Studios, Koch Media y RaceRoom Entertainment. En 2017, Embracer Group adquirió Pieces Interactive después de trabajar con la expansión de Titan Quest, Titan Quest: Ragnarök y la tercera expansión de Titan Quest, Titan Quest: Atlantis. Nuestro último lanzamiento fue la reimaginación de Alone in the Dark”.

Pieces Interactive es la más reciente víctima de Embracer, quien vendió sus activos de Saber en marzo, seguido de la venta de Gearbox, desarrolladores de Borderlands, a Take-Two el mismo mes por $460 millones de dólares. Debido a su reestructuración, la empresa también ha despedido a miles de empleados después de que fracasara una importante inversión de $2 mil millones de dólares.

En total, se hablan de 4532 despidos en el último año, así como el cierre de 44 estudios y cancelación de 80 proyectos en desarrollo. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña del nuevo Alone in the Dark aquí.

Nota del Autor:

Es muy lamentable que este sea el estado actual de la industria. Si bien es cierto que el nuevo Alone in the Dark fue algo excepcional, tampoco fue una terrible experiencia. Es un trabajo mediano, y su equipo no merecía ser destruido. Sin embargo, esa es la situación que vivimos en estos momentos.

Vía: Pieces Interactive