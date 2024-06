Cinemex pide disculpas por error de sistema

El fin de semana por fin llegó a las salas de cine Inside Out 2, una de las películas más esperadas del año, y considerando que su estreno coincidió con el Día del Padre, esta fue una actividad muy popular en los últimos días. Sin embargo, parece que este fue el plan de más de una familia, puesto que el sistema de Cinemex resultó afectado.

A lo largo de los últimos días, se reportaron problemas con la aplicación de Cinemex en dispositivos móviles, la cual le permite al público comprar boletos en línea y evitar hacer filas. De esta forma, fue casi imposible adquirir entradas por este medio, obligando a más de uno a regresar al formato tradicional. Después de ver todas las críticas, la compañía emitió un comunicado en donde se disculpó por los inconvenientes causados, y dejó en claro que esto fue el resultado de una falla en sus sistemas.

Como alternativa, Cinemex señaló que lo mejor sería ir directamente a las taquillas y comprar los boletos. Sin embargo, aquí también se presentaron una serie de problemas, incluso si la compañía aún no lo acepta. Por medio de redes sociales, múltiples usuarios señalaron que fue imposible pagar con tarjetas de crédito o débito en taquilla, y solo se aceptaba dinero físico como resultado de otro error con los servidores.

Por el momento se desconoce si estos errores se han solucionado. Todo parece indicar que el estreno de Inside Out 2, acompañado del Día del Padre, fue una combinación que terminó por afectar a los servidores de Cinemex de una forma que no estaba prevista. Se espera que todo regrese a la normalidad en estos días, especialmente considerando que ya han pasado un par de días desde la llegada de la cinta de Pixar, y ya no hay otro día festivo familiar en puerta.

Sin embargo, muchos usuarios ya han perdido la fe en Cinemex, y algunos han dejado en claro que Cinépolis ahora será su cine de confianza.

El primer fin de semana de una película se ha convertido en un momento sumamente importante para determinar el éxito de una cinta, y es lamentable que actualmente se presenten este tipo de problemas que pueden afectar el desempeño de una cinta.

