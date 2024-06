Presentan nuevos sticks anti-drift

No es un secreto que el Joy-Con drift en los controles es uno de los mayores problemas de la generación, y parece que no hay mucho que se pueda hacer para resolver este inconveniente. Sin embargo, las compañías third party no se dan por vencidas, y recientemente se ha revelado una nueva alternativa que promete ofrecer un fin a esto.

Recientemente, GuliKit anunció que está trabajando en unos joysticks magnéticos de efecto Hall resistentes al drift que se presentan en Switch Pro Controller. Aunque los detalles son escasos, sabemos que estos accesorios estarán disponibles a finales del año, pero aún no hay una fecha de lanzamiento específica. De igual forma, sus precios aún son un misterio, aunque esta información estará disponible en un futuro cercano.

Aunque el enfoque de GuliKit es ofrecer una solución de Joy-Con drift de los mandos de Nintendo Switch, la compañía ha señalado que estos accesorios también se están creando tomando en consideración a los controles de PlayStation y Xbox. Si bien el drift es algo que asociamos con la consola de Nintendo, esto es algo que se ha vuelto más común en el DualSense del PS5.

Solo nos queda esperar a que estos accesorios estén disponibles para descubrir si el problema del drift por fin tiene una solución o no. En temas relacionados, aseguran que el drift no estará presente en el Switch 2. De igual forma, presentan control de DualSense sin este inconveniente.

Nota del Autor:

El drift parece ser un problema sin una clara solución. No solo mi Pro Controller del Switch ya presenta un poco de drift, sino que mi primer DualSense ya presenta este inconveniente, algo que no esperaba ver con Sony. Solo espero que todo esto se solucione la próxima generación.

Vía: My Nintendo News