No habrá drift en controles de Switch 2

Si el registro de una nueva patente puede indicar algo es que el problema del “drift” en los Joy-Con podría convertirse en cosa del pasado con el lanzamiento de la Nintendo Switch 2. La patente destaca una tecnología que podría ayudar a prevenir que la Switch 2 experimente los mismos problemas de controles que la actual Nintendo Switch.

Han estado circulando muchos rumores sobre la Switch 2 últimamente, con informes de que Nintendo supuestamente ha demostrado la Nintendo Switch 2 a puertas cerradas. Mucho sobre esta sucesora de consola híbrida entre portátil y de sobremesa es desconocido o solo se rumora en este momento. Mientras muchos fans probablemente estén pensando en los gráficos del sistema y en la duración de la batería, aquellos que han experimentado el temido “drift” en los Joy-Con seguramente se preguntan si tendrán una experiencia similar con la Switch 2.

Una nueva patente de Nintendo parece confirmar la existencia de una nueva tecnología de joystick que podría ser utilizada en la Switch 2 en el futuro. La patente presenta un joystick que utiliza campos magnéticos en lugar de contactos físicos. El nuevo joystick transmite una señal a la consola basada en la fuerza de atracción magnética en el joystick, que varía según la posición del joystick en un momento dado.

Esto representaría un cambio significativo respecto a los joysticks actuales implementados en la Nintendo Switch, aunque algunos podrían reconocer los conceptos tecnológicos de la patente. La patente que Nintendo ha presentado parece tener similitudes con los joysticks de efecto Hall, una tecnología existente que utiliza imanes para determinar la posición indicada por el jugador. Este tipo de joystick ha sido utilizado en un controlador NYXI, entre otros, y algunas empresas han lanzado piezas para reemplazar los componentes defectuosos en Joy-Cons existentes. Muchos usuarios han reportado que esta versión del joystick parece funcionar según lo previsto.

Se cree que la principal causa del “drift” en los Joy-Con es la exposición al polvo externo y el desgaste de los componentes internos. El sistema actual para los joysticks de los Joy-Con envía una señal basada en un contacto físico entre las partes. Sin embargo, en algunos desmontajes, se ha demostrado que estas partes sufren suficiente daño como para causar escombros sueltos o una falta de contacto entre las partes, lo que distorsiona la señal y hace que el sistema crea que se está realizando una entrada cuando no se está tocando el controlador.

Por ahora, queda por ver si Nintendo ha encontrado una solución que garantice la ausencia de “drift” en su próxima consola. Es probable que haya sido una de las principales prioridades para la compañía, considerando la cantidad de problemas que este tema ha causado tanto a los usuarios como a Nintendo mismo.

Los fans de la Nintendo Switch han podido enviar sus Joy-Cons para su reparación de forma gratuita, lo que sin duda ha tenido un costo para Nintendo. Todos estarán más contentos si el próximo controlfunciona como se espera, y parece que esta tecnología puede ser un paso en la dirección correcta.

Vía: Game Rant

Nota del editor: ¡Por favor! Los joy-con no son baratos y que tuvieran este problema causó que muchos buscaran controles alternativos o incluso comprar componentes para reemplazarlos. No conozco a nadie que haya enviado sus joy-con a reparación gratuita en México así que no sé qué tan difícil sea para nosotros hacerlo, pero es algo que deberían haber solucionado mucho antes.