El DualShock 4 de TLOU II sí se venderá en México y este es su precio

Al inicio de esta semana, Sony anunció el lanzamiento de un PlayStation 4 Pro edición especial de The Last of Us Part II. Aunque no hay noticias sobre la llegada de esta consola a nuestro país, tal parece que el DualShock 4 lo podrás obtener gracias a Amazon México, y este es su precio.

Gracias a Amazon México se ha descubierto que el DualShock 4 edición especial de The Last of Us Part II, el cual cuenta con un diseño inspirado el tatuaje de Ellie, tendrá un precio de $2,199 pesos, y estará a la venta el próximo 19 de junio. Cabe señalar que otros controles para PS4 se encuentren alrededor de los $1,999 pesos.

De esta forma, este control de colección es un poco más caro que otros DualShock 4. Sin embargo, es importante considerar que este producto, incluso en Estados Unidos, cuenta con costo elevado, y no su precio no se debe tanto al cambio de moneda , debido a que se vende en $65 dólares, mientras que puedes encontrar modelos más simples a $59.99 dólares.

The Last of Us Part II estará disponible en PlayStation 4 el próximo 19 de junio. Ese mismo día se pondrá a la venta el PS4 Pro y los accesorios edición especial inspirados por el juego de Naughty Dog, si deseas conocer más sobre estos productos, lo puedes hacer aquí. De igual forma, The Last of Us Part II será tan grande que será posible perderte partes de la historia.

