TLOU 2 es tan grande, que será posible perderse momentos de la historia

El día de hoy tuvimos un nuevo video que expandía sobre el gameplay de The Last of Us: Part II. Compartido por sus desarrolladores, este adelanto forma parte de una serie de videos que detallan lo enorme que será el mundo de esta próxima exclusiva. De hecho, será tan grande, que va a ser necesario jugarlo más de una vez para ver todo lo que nos ofrece la historia.

De acuerdo con Anthony Newman, co-director del juego, habrá ciertos momentos de la historia que algunos jugadores se van a perder debido a todas las posibilidades que nos ofrece TLOU 2. Nuestra protagonista, Ellie, ahora cuenta con nuevas mecánicas que le permitirán abordar los niveles de maneras muy diferentes. Ante esto, no todos los jugadores verán lo mismo en su aventura:

“Hay cosas que creemos que… aunque una porción de nuestra base de jugadores nunca vaya a verlas, el hecho de que existan y te las encuentres será como un mágico descubrimiento que es único de este tipo de juegos, algo como ‘Esto me pasó por lo que hice y por el lugar que decidí explorar'”

The Last of Us: Part II saldrá a la venta el 19 de junio para PlayStation 4.

Fuente: Sony