Así de espectacular se ve el gameplay de TLOU II en este nuevo adelanto

The Last of Us Part II se postula para ser la carta más fuerte de Sony para cerrar el PlayStation 4. Aunque en el pasado hemos visto varios tráilers enfocados en la historia de este título, el apartado del gameplay no había recibido tanta atención. Sin embargo, esto ha cambiado el día de hoy, ya que un nuevo adelanto enfocado en la forma de jugar ha sido liberado.

Como era de esperarse, The Last of Us Part II será más sangriento, y le saca todo el jugo a la clasificación M que tiene. De igual forma, como pudieron ver, el retraso que vimos hace un par de semanas está justificado, ya que el gameplay luce impecable.

The Last of Us Part II llegará a PlayStation 4 el próximo 19 de junio de 2020. Si tener el juego no es suficiente para ti, o no posees un PS4, podrás adquirir un PS4 Pro edición especial de este juego, y puedes conocer más sobre esta consola aquí. De igual forma, puedes descubrir más de la historia de este juego aquí.

Vía: PlayStation