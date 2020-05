Nuevo video revela más detalles sobre la historia de The Last of Us 2

The Last of Us: Part II está cada vez más cerca de llegar a nuestras manos, y Sony ya le está entrando fuerte a su campaña de marketing. Recientemente tuvimos un nuevo tráiler, pero el gigante japonés no se detiene ahí. El día de hoy han anunciado una nueva serie de videos llamada Inside The Last of Us: Part II, y la primer entrega se enfoca en la narrativa de esta anticipada exclusiva.

Este video entra en detalle sobre la historia del juego, y sin ningún spoiler por supuesto. El propio Neil Druckmann, Director del Proyecto, se encarga de contarnos un poco sobre la premisa básica de esta secuela. Ellie ya tiene 19 de años y se encuentra viviendo en un tranquilo campamento en Jackson con Joel y Dina, pero claro, pasa algo terrible que obliga a Ellie a buscar venganza.

En las propias palabras de Druckmann:

“Para The Last of Us: Part II, esperamos crear una historia que genere comentarios sobre el ciclo de violencia, y como estos actos pueden tener consecuencias mayores.”

Sony promete compartirnos más videos en el futuro, que se enfocarán en el gameplay y el desolado mundo de The Last of Us. Éstos saldrán de manera semanal hasta el lanzamiento del juego el 19 de junio 2020.

Fuente: Sony