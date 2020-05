DICE responde a la petición para agregar más contenido a Battlefront II

A estas alturas todos conocemos la historia de Star Wars Battlefront II. El juego tuvo un arranque desastroso en 2017, con controversiales microtransacciones y un sistema de progresión que dejaba mucho que desear. Últimadamente, el título se redimió gracias a un rediseño del multijugador y docenas de actualizaciones gratuitas.

A finales del mes pasado, EA confirmó que el juego ya estaba “completo” después de 25 actualizaciones gratuitas, confirmando que ya no se lanzarían más parches de contenido. Tras esta noticia, se creó una petición para seguir apoyando al juego con DLC de paga, que hasta ahora lleva más de 30 mil firmas.

Respondiendo a dicha petición, Ben Walke, que anteriormente trabajó como Community Manager del juego, finalmente compartió un tweet el día de ayer que puedes ver a continuación:

You keep posting this to me but I’m not sure what you want me to do with this? The team has seen it, but it’s not our call. I really love that almost 30k of you have signed it, but over 200k signed the alternative petition to this 2.5 years ago. Perspective.

— Ben Walke (@BenWalke) May 10, 2020