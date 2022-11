God of War: Ragnarok es un juego extenso. No solo la historia se toma su tiempo para ofrecernos un viaje increíble, sino que constantemente se introducen nuevas mecánicas de juego. De esta forma, se ha señalado que la saga nórdica bien pudo estar conformada por tres títulos, y no dos. De esta forma, tuvimos la oportunidad de hablar con Bruno Velázquez, director de animación de God of War Ragnarok, sobre este tema.

Durante nuestra plática con Velázquez, tuvimos la oportunidad de preguntarle cómo es que Sony aceptó cerrar este capítulo en la vida de Kratos con solo dos juegos, y no tres. Esto fue lo que nos comentó:

“Sony siempre nos ha apoyado desde los juegos de la época griega, nos daban libertad creativa, y esto continua con Ragnarok. Queríamos seguir la historia de 2018, pero también queríamos concluirla, estábamos pensando que si lo hacíamos en dos juegos, nos iba a tomar como 10 años, porque cada juego toma como cuatro de promedio. Teníamos una buena base con el juego de 2018, no teníamos que comenzar desde cero y es un proceso similar a God of War de 2005 y la segunda entrega, y pudimos agregar mucho más. Queríamos acabar con la historia, cumplir con la promesa de visitar los nueve reinos, agregar más jefes y batallas, y más opciones de combate. Queríamos hacer todo, y le damos las gracias a Sony por dejarnos”.

De esta forma, quedado claro que el equipo siempre tuvo en la menta terminar la historia nórdica con Ragnarok, y si bien se consideró hacer una tercera entrega, los desarrolladores optaron por entregar un gran producto, en lugar de hacernos esperar varios años para ver el final de este capítulo. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de God of War: Ragnarok aquí. De igual forma, los desarrolladores no estaban felices con el juego hace un par de meses.

Vía: Atomix