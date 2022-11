Star Wars: The Acolyte revela a su elenco

Una de las series que han sido más esperadas en Disney Plus es Star Wars: The Acolyte, misma que poco a poco ha sumado a grandes estrellas de Hollywood para conformar los episodios. Entre dichas personalidades encontramos a Amandla Stenberg de The Hate U Give, Lee Jung-jae de Squid Game y Carrie-Anne Moss de The Matrix.

Además, el día de hoy se compartió que la producción de la serie al fin ha iniciado, por lo que las grabaciones de los episodios no deberían tardar mucho para después pasar a la edición del contenido. Todas las notificaciones se dieron a conocer mediante la cuenta oficial oficial de la franquicia en Twitter. Con una imagen que nos muestra a los actores.

Production has begun on “The Acolyte,” an upcoming Original Star Wars series from Lucasfilm coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/g6apnGXSmr — Star Wars | Andor & Tales of the Jedi On Disney+ (@starwars) November 7, 2022

La producción ha comenzado en “The Acolyte”, una próxima serie original de Star Wars de Lucasfilm que llegará a Disney Plus.

El elenco de The Acolyte, también incluye a Manny Jacinto de The Good Place, Dafne Keen de His Dark Materials, Jodie Turner-Smith de Queen & Slim, Rebecca Henderson de Inventing Anna, Russian Doll Charlie Barnett y Dean-Charles Chapman de 1917.

Aquí la sinopsis de la serie:

The Acolyte es un thriller de misterio que llevará a los espectadores a una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la era de la Alta República. Una ex Padawan se reúne con su Maestro Jedi para investigar una serie de crímenes, pero las fuerzas a las que se enfrentan son más siniestras de lo que jamás habían imaginado.

Recuerda que se estrenará en Disney Plus. Aún no hay fecha de estreno.

Vía: IGN

Nota del editor: Mientras The Acolyte llega a la plataforma, aún tenemos los últimos capítulos de Andor, Tales of The Jedi y seguramente el estreno de la tercera temporada de The Mandalorian. Así que hay mucho tiempo para que se pongan a grabar.