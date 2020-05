El desarrollo de FFVII Remake 2 sigue en la etapa conceptual

¿Cuándo veremos Final Fantasy VII Remake 2? Esa es la gran incógnita que muchos tiene en mente. Desde su revelación en E3 2015, esta re-imaginación tardó cinco años en llegar a nuestras manos, pero con una base ya establecido, pareciera que el desarrollo de las siguiente partes puede ser más fácil y rápido. Sin embargo, una entrevista con varios miembros del equipo de desarrollo revela el caso contrario.

En la guía de Ultimania de Final Fantasy VII Remake, se ha incluido una plática con los co-directores Motomu Toriyama y Naoki Hamaguchi, y el director de batalla Teruki Endo, en donde hablaron sobre los retos que implica construir el mundo fuera de Midgar. Cuando hablaron sobre si el desarrollo ya pasó a Final Fantasy VII Remake Part 2, Hamaguchi declaró que tienen ideas en etapas de planificación conceptual aproximadas, y que nada es sólido todavía.

En cuanto al mapa del mundo, los dos acordaron que el enfoque del próximo juego sería permitir a los jugadores explorar el mundo fuera de Midgar, en comparación con la historia enfocada del primer FFVII Remake. Sin embargo, debe considerarse la forma en que se construye el mundo, de modo que pueda equilibrarse para continuar con la narrativa dramática en curso. Toriyama está preocupado acerca de cómo se hará el gran mundo y afirmó que posiblemente se creará utilizando técnicas completamente diferentes de las utilizadas para Midgar.

Es importante considerar que la entrevista fue grabada el 19 de marzo 2020, un mes antes de su lanzamiento oficial en abril, y recientemente la plática fue traducida. Así que es probable que el desarrollo ya esté un poco más avanzado. Sin embargo, parece que aún falta mucho para disfrutar de la continuación de FFVII Remake.

