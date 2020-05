Ya puedes utilizar ropa de Marc Jacobs y Valentino en New Horizons

Animal Crossing: New Horizons llegó en el momento perfecto a nuestras vidas. Debido a que la pandemia global ha provocado el cierre de miles de tiendas, las grandes marcas de moda se han visto en la necesidad de promocionar sus productos de una nueva e innovadora forma, y compañías como Marc Jacobs y Valentino han utilizado a este título de Nintendo Switch como medio para presentar algunos diseños de ropa.

Ambas compañías han aprovechado la personalización que ofrece el juego al máximo, y han llevado algunas de sus colecciones a este mundo virtual. Junto al #AnimalCrossingFashionArchive Marc Jacobs y Valentino liberaron unos de sus diseños más populares para que puedes lucirlos al visitar las islas de tus amigos.

Selling any turnips❔ We partnered with the Animal Crossing Fashion Archive Instagram to bring some of our favorite #THEMARCJACOBS pieces to #AnimalCrossing pic.twitter.com/pduxRf7cdM — Marc Jacobs (@marcjacobs) May 2, 2020

Island state of mind ?️ We partnered with the Animal Crossing Fashion Archive Instagram to bring some of our favorite #THEMARCJACOBS pieces to #AnimalCrossing pic.twitter.com/BoXyl0Q18g — Marc Jacobs (@marcjacobs) May 2, 2020

En temas similares, el Museo MET abrió sus puertas virtuales a todos los usuarios de New Horizons, y ya puedes agregar estas piezas de arte a tu colección privada. De igual forma, este título contará con una guía de más de mil páginas en Japón.

Vía: Marc Jacobs y Valentino