El desarrollo de Final Fantasy XIV se verá afectado por el coronavirus

La situación global creada por el COVID-19 ha proporcionado un par de complicaciones dentro del equipo de desarrollo de varios juegos. Hemos visto como algunos estudios han comenzado a trabajar desde casa, lo que afecta el desempeño y la producción de algunos títulos, entre los que se encuentra Final Fantasy XIV.

El día de hoy, el equipo de este MMORPG ha revelado que el desarrollo de la actualización 5.3, que tenían planeado para junio, se verá retrasado por un tiempo. Aunque actualmente los desarrolladores no saben si este contratiempo será de un par de semanas o meses.

Naoki Yoshida, encargado del juego, ha mencionado que la pandemia dificultará el desarrollo de parches y el mantenimiento de los servicios del MMO. Además, se retrasará las nuevas grabaciones de voz que se llevarán a cabo en diversas ciudades de Europa. El coronavirus también impactará en la entrega de activos gráficos que se hacen en Estados Unidos, Europa y en ciertas partes de Asia.

Esto fue lo que comentó Yoshida en un comunicado:

⚠️An important message from Naoki Yoshida regarding the impact of COVID-19 on #FFXIV service and development.

?https://t.co/KMIq6gW5aW pic.twitter.com/IChCu5hxGw

