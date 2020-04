No, PlayTonic Games no está trabajando en un juego de Banjo-Kazooie

La última vez que vimos un juego de Banjo-Kazooie, fue en 2008. Han pasado 12 años desde que este oso y pájaro tuvieron una aventura propia y los fans de esta serie se han vuelto bastante impacientes. Durante los últimos meses hemos visto varios rumores que señalan a PlayTonic Games como los responsables del triunfal regreso de esta serie. Sin embargo, la realidad dice lo contrario.

Una vez más PlayTonic Games ha revelado que todos los rumores sobre un nuevo juego de Banjo-Kazooie por parte de ellos, no son verdaderos. Por medio de un tweet la compañía dejó bastante claro este asunto.

They're rumours.

We aren't working on a new Banjo game.

We're clarifying this because we don't like the idea of fans getting their hopes up. Sorry. https://t.co/p7GSpF07jG

— Playtonic (@PlaytonicGames) April 9, 2020