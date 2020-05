Mañana se revelará un nuevo tráiler de The Last of Us Part II

Aunque la filtración de The Last of Us Part II fue un golpe duro para Naughty Dog, la compañía está lista para dejar este trágico episodio en el pasado y mirar hacia el futuro. El día de hoy, la compañía reveló que mañana, 6 de mayo 2020, a las 09:00 am (hora de la Ciudad de México) veremos un nuevo tráiler del juego.

En la mañana de hoy, Naughty Dog publicó un pequeño teaser en su cuenta de Twitter, en donde podemos escuchar a Ellie y a Joe, aunque no sabemos si están discutiendo entre ellos, o sólo son frases tomadas de otras conversaciones.

The Last of Us Part II llegará a PlayStation 4 el próximo 19 de junio 2020. El juego por fin ha terminado su desarrollo, y así reaccionó su director. De igual forma, puedes checar nuestro gameplay de Left Behind, el DLC del primer The Last of Us aquí.

Vía: Naughty Dog