El cuarto de siglo de Age of Empires

Hace veinticinco años, en octubre de 1997, Ensemble Studios sorprendía al mundo con el lanzamiento de Age of Empires, un título de estrategia en tiempo real para computadoras donde era posible elegir a doce civilizaciones en una línea de tiempo jugable de 3,000 años.

Durante los inicios de esta saga, Microsoft fue la encargada de su distribución y en 2001 decidió adquirir al estudio en cuestión, pero su existencia no logró prolongarse más de ocho años cuando se anunció el cese del mismo, posterior a la finalización del desarrollo de Halo Wars.

Age of Empires logró convertirse en todo un referente en la industria del entretenimiento, vendiendo más de 25 millones de unidades entre sus cuatro entregas principales y múltiples spin-off, destacando: Age of Mythology, Age of Mythology: The Titans, Age of Empires: The Age of Kings y Age of Empires: Mythologies.

La icónica franquicia se ha posicionado como todo un referente en su género, por ofrecer un contexto histórico de gran envergadura y por estar innovando continuamente los procesos relativos a la inteligencia artificial, permitiendo fomentar una jugabilidad más fluida y evitando acciones tramposas.

En la última década, Age of Empires había recibido diversas ediciones definitivas, pero fue hasta hace un año que Microsoft decidió volver a impulsar fuertemente a esta propiedad intelectual, con el debut de la cuarta parte, la cual contaba con gráficos renovados y tuvo muy buena recepción por la crítica.

Para conmemorar sus bodas de plata, el gigante tecnológico de Redmond anunció que Age of Empires II: Definitive Edition prepara su desembarco para Xbox Series X|S y Game Pass el 31 de enero de 2023, mientras que Age of Empires IV hará lo propio a lo largo de ese año.

Tales conversiones serán compatibles tanto con el control de las consolas de sobremesa como con teclado y ratón, sin dejar a un lado que habrá juego cruzado entre diversas plataformas para generar una experiencia más inclusiva, acorde a las tendencias actuales.

Por si fuera poco, se presentó Age of Mythology Retold, el regreso del clásico spin-off que tendrá una remasterización para celebrar por todo lo alto su grandeza. Es de esperarse que primero haga su arribo a computadoras personales y posteriormente a sistemas Xbox.

Actualmente, Microsoft goza de un buen momento y se encuentra dotando de nueva vida a sagas icónicas en su portafolio de negocios, tal y como lo ha hecho con Age of Empires y con la futura actualización gratuita de Fallout 4, dejando entrever que esta práctica seguirá en marcha y servirá para apelar a la nostalgia y apostar por las generaciones más recientes de gamers.

