El combate de Ori and the Will of the Wisps está inspirado en Zelda, asegura Xbox

A pesar de que la espera por Ori and the Will of the Wisps ha sido un poco más larga de lo planeado, los desarrolladores en Moon Studios ha revelado que podemos esperar un juego, por lo menos, tres veces más grande que el original Ori and the Blind Forest, así como contar con gameplay inspirado en The Legend of Zelda, y que los fans quedarán más que satisfechos.

De acuerdo con Daniel Smith, productor de Xbox Games Studios, quien recientemente fue entrevistado por el sitio Metro, Will of the Wisps será tres veces más grande, en escala y alcance, respecto a la entrega original. De igual forma, se incluirán más sidequest que expandirán las diferentes historias de este mundo, y le proporcionarán al jugador, horas extra que sin duda disfrutarán. Esto fue lo que comentó Smith:

“Es absolutamente enorme. Nos hemos divertido mucho tomando el mapa del Blind Forest y moviéndolo en el editor de Unity, haciéndolo encajar en pequeñas porciones del mundo de Will of the Wisps”.

En cuanto al gameplay, Moon Studios planea hacer un par de cambios que le darán un toque refrescante al rápido estilo de juego que caracteriza a Ori. Para comenzar, el árbol de poderes brindará un nuevo nivel de personalización, gracias a que no será tan lineal como el original.

Pero lo más interesante, es que el sistema de combate está inspirado en juegos como The Legend of Zelda. Esto se debe a los cambios en el uso de habilidades y armas, así como en los combates cuerpo a cuerpo. De acuerdo con Smith:

“Hay una fuerte influencia de Zelda esta vez. Y, por lo tanto, las misiones de ruta dorada no solo son un poco más no lineales, sino que también puedes elegir obtener una brizna particular en lugar de otra. Ahora hay misiones opcionales y hemos tratado de poner mucha personalidad en las misiones opcionales. Hemos ampliado enormemente el elenco de personajes y muchas de las misiones opcionales tienen un peso emocional para ellos”.

En cuanto a otros detalles de la entrevista, Daniel Smith confirmó que las secuencias de persecución regresarán en la secuela, y están inspiradas por juegos como Rayman Origins y Rayman Legends. De igual forma, se incluirán un poco más de los elementos RPG que tanto caracterizan a la progresión de los títulos estilo metroidvania.

Ori and the Will of the Wisps se estrenará el 11 de marzo de 2020 en Xbox One y PC, por el momento no hay noticias sobre una versión para Nintendo Switch, aunque no se descarta eventualmente ver esta secuela en la consola híbrida. Afortunadamente, el juego ya se encuentra en la fase gold. De igual forma, esta secuela tendrá una increíble edición de colección.

Vía: Metro