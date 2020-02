Steven Spielberg abandona la dirección de Indiana Jones 5

Los fans han estado esperando la quinta película de Indiana Jones por un buen rato. Han pasado 12 largos años desde el estreno de Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, la cuarta entrega en la franquicia, y la audiencia ya está lista para ver a Harrison Ford retomar el papel del icónico cazador de tesoros. Afortunadamente, se espera que el proyecto comience grabaciones muy pronto, pero por otra parte, se confirmó que Steven Spielberg acaba de abandonar el puesto de director.

Spielberg dirigió las cuatro películas anteriores, pero de acuerdo con información de Variety, para esta quinta entrega el cineasta ha decidido dejarle el cargo a alguien más. Aparentemente, James Mangold es la primera opción de la productora para sustituir a Spielberg, aunque por el momento no hay nada oficial. Entre las películas más importantes que Mangold ha dirigido recientemente se encuentran Ford V Ferrari y Logan, ambas siendo un éxito comercial y críticamente.

Fuentes cercanas al portal indican que Spielberg no se retirará al 100% del proyecto, pues permanecerá como Productor Ejecutivo. Estas mismas fuentes aseguran que la decisión de retirarse fue totalmente de Spielberg, quien ha decidido pasar la batuta a una nueva generación para que ellos puedan contar su propia versión de la historia. Esperemos que esto no afecte demasiado a la producción, pues anteriormente este futuro largometraje ya se había retrasado para el 2021.

Fuente: Variety