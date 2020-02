Harrison Ford regresará para Indiana Jones 5

A pesar de que casi no han habido noticias sobre Indiana Jones 5, al parecer no hay de qué preocuparnos pues la secuela aún sigue en desarrollo, además de que Harrison Ford regresará como el icónico cazador de tesoros. De acuerdo con Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilms, el largometraje sigue vivo y no habrá ningún reinicio de la franquicia.

Durante la alfombra roja de los BAFTA 2020, Kennedy aclaró lo siguiente:

“Estamos trabajando duro, haciendo que el guión quede como queremos y después ya estaremos listos para comenzar. Harrison Ford estará involucrado, sí. No es un reinicio; es una continuación. Él no puede esperar.”

Esto confirma los previos reportes que la próxima película de Indiana Jones será una secuela, no un reinicio, y que Ford permanecerá en el papel protagónico. De hecho, Ford ha reiterado numerosas veces en el pasado que él es el único actor en poder interpretar a Indiana Jones, insistiendo en que “Cuando yo ya no esté, él tampoco.”

Via: IGN