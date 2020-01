A pesar de haber sufrido un par de retrasos, Ori and the Will of the Wisp por fin ha entrado a la fase GOLD (u oro), es decir, está listo para entrar en producción y llegar a las manos de los usuarios de Xbox One y PC el próximo 11 de marzo.

Por medio de un tweet, Microsoft y el estudio detrás de este juego, Moon Studios, celebraron este suceso, y le recordaron al público que tienen la opción de pre ordenar la edición de colección en ciertas tiendas seleccionadas.

Ori and the Will of the Wisp es una secuela de Ori and the Blind Forest, el cual se anunció en 2017. Pese a sufrir varios retrasos para asegurar la calidad del producto final, Moon Studios siempre tuvo en mente la idea de entregar un juego de calidad a todos los fans de metroidvania.

Ori and the Will of the Wisps has gone GOLD?! A big congratulations to Moon Studios and the entire team. Unravel Ori's destiny on March 11th by pre-ordering the gorgeous Collector’s Edition from your favorite retailers! #OritheGamehttps://t.co/0X4k52q5WM pic.twitter.com/AktsXNiMqn — Ori the Game (@OriTheGame) January 28, 2020

Vía: Moon Studios