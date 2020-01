Star Wars Battlefront y más títulos llegarán a Games With Gold en febrero

Enero está por terminar, y como es costumbre cada mes, Xbox ofrecerá cuatro títulos que puedes descargar para Xbox 360 y Xbox One si cuentas con Xbox Live Gold. Éstos son los juegos que llegarán a este servicio durante febrero de 2020.

Para comenzar, los usuarios de Xbox One podrán disfrutar de TT Isle of Man del 1 al 29 de febrero. El segundo título a nuestra disposición es Call of Cthulhu, el cual estará disponible entre el 16 de enero y el 15 de marzo.

Por otro lado, en Xbox 360 Fable Heroes puede ser tuyo a partir del primer día de febrero, sin embargo, una vez que llegue el 15 de febrero, el juego dejará de estar disponible. En su lugar podrás encontrar Star Wars Battlefront a partir del 16 de febrero y el 29 del mismo mes será retirado.

Recuerda que estos títulos de Xbox 360 pueden ser disfrutados en Xbox One gracias a la retrocompatibilidad de la consola.

Vía: Xbox