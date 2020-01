Steins;Gate tendrá una adaptación live-action para la TV

Parece ser que Hollywood ya le puso los ojos encima a la siguiente franquicia de anime que quieren llevar a la pantalla grande. Estos días, ya se está trabajando en adaptaciones de Cowboy Bebop y One Piece, dos de las sagas más grandes de anime, y un nuevo anuncio ha confirmado que Steins;Gate será la siguiente en recibir este tratamiento.

Recientemente, los fans fueron notificados sobre esta noticia durante el livestream de aniversario para Steins;Gate. Fue aquí donde se confirmó que una serie de televisión live-action estaba siendo desarrollada en Hollywood. El show estará basado en la trama del anime que se originó de una novela gráfica hace años.

Live action American Steins;Gate adaptation, from the same production house as Grace and Franky and other Netflix shows. https://t.co/4VVb8n9Utt

