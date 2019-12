Ori and the Will of the Wisps tendrá una edición de colección

Si eres de los que gozan de coleccionar juegos físicos de títulos indie, entonces estás de suerte. El sitio GAME ha revelado que ofrecerá una edición de colección de Ori and the Will of the Wisps, la cual será exclusiva de Xbox One y tendrá un precio de 49.95€.

El contenido de Ori and the Will of the Wisps en su edición coleccionista es la siguiente:

-Juego Ori and the Will of the Wisps físico.

-Steelbook exclusivo.

-Libro de arte en tapa dura con multitud de artes del juego así como arte del proceso de desarrollo.

-Banda Sonora Original (en código descargable).

-Piano Collections Music CD.

Será mejor que vayan ahorrando, y consideren que el costo de envío puede ser algo elevado, especialmente porqué viene de Europa. En dado que no quieren gastar todos sus ahorros, recuerden que Ori and the Will of the Wisps también llegará a Xbox Game Pass desde día uno.

De igual forma, te recordamos que, lamentablemente, Ori and the Will of the Wisps ha sido retrasado.

Vía: GAME