El Chapulín Colorado ha llegado a FIFA Ultimate Team

Hoy, 21 de febrero, se celebra el cumpleaños número 91 de Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito. Para festejar esta fecha tan importante para algunos latinoamericanos, EA ha lanzado un kit de personalización para FIFA Ultimate Team inspirado por el icónico personaje de El Chapulín Colorado.

El paquete de personalización cuenta con una playera roja con un corazón amarillo y las iniciales CH, es decir, el traje de El Chapulín Colorado. Sin duda, una gran forma de festejar el legado de este comediante mexicano en una fecha importante para muchos.

An unlikely superhero ❤️⚽A beloved character around the world ? Bienvenida la LEYENDA!

El #Chapulín Colorado KIT is available in #FUT20 Objectives? #SiganmeLosBuenosFIFA20 pic.twitter.com/vOOutF98ji

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) February 21, 2020